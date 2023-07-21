«Варварство и бандитизм»: в ГД призвали к полному запрету коллекторов Депутат ГД Нилов предложил полностью запретить деятельность коллекторов

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В России 21 июля в силу вступает закон о защите россиян от шантажа, угроз или порчи имущества при взыскании с них долгов. Теперь работникам банков за подобные нарушения будет грозить уголовная ответственность по статье «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул в беседе с "Парламентской газетой", что деятельность коллекторов следует полностью запретить, так как «все это превратилось в варварство и бандитизм». По словам депутата, их функции могут выполнять судебные приставы.

Сейчас по новому закону за превышение полномочий банковским работникам грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы вплоть до пяти лет с запретом занимать определенные должности в течение трех лет. За преступления, совершенные группой лиц, или за применение неопасного для жизни и здоровья насилия коллекторов ждет срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей. Самое строгое наказание предусмотрено за угрозу жизни и здоровью должника — 10 лет лишения свободы и взыскание в размере до пяти миллионов рублей.

Коллекторам запрещено не только шантажировать или угрожать. Им нельзя психологически давить на должника и унижать его честь и достоинство. Встречаться с должником можно не более раза в неделю, звонить не чаще восьми раз в месяц и отправлять сообщения не чаще 16 раз в месяц. Время встреч и звонков также регламентровано: с 08:00 до 22:00 часов в будни и с 09:00 до 20:00 в выходные и праздники. Беспокоить родственников и соседей разрешено только при их письменном согласии.

Нилов пояснил, что услугами коллекторов в основном пользуются микрофинансовые организации. Он рассказал, что они готовы предоставлять кредит по паспорту, не убеждаясь в их платежеспособности.

Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее заявил, что принятый закон о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность при взыскании долгов положит конец беспределу коллекторов. По его словам, наказание вводится в том числе за угрозы применения насилия.