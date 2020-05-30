Валуев отреагировал на предложение гей-журнала «познакомиться поближе»

https://static.news.ru/photo/985f0ff6-a27d-11ea-bafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Гоcдумы Николай Валуев устроил веб-конференцию, в ходе которой отвечал на вопросы своих поклонников. Однако одно сообщение удивило звезду.

К политику обратился молодой человек, который представился главным редактором гей-журнала. Он предложил Валуеву дать интервью их изданию, отметив, что его коллеги рассчитывают «познакомиться поближе».

Не надо со мной поближе знакомиться, — подчеркнул бывший спортсмен.

Валуев добавил, что вся необходимая информация о нём есть в «Википедии» в разделе «Семья». Он напомнил, что женат и у него есть трое детей.

Из профессионального бокса Валуев ушёл в 2010 году. Дважды становился обладателем титула чемпиона мира в тяжёлом весе. Россиянин провёл 52 боя, 50 из которых выиграл, 34 — нокаутом.

Как писал NEWS.ru, ранее Валуев предложил раскритиковавшему власть вратарю «Крыльев» уехать из РФ.