Валуев отреагировал на предложение гей-журнала «познакомиться поближе»

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Гоcдумы Николай Валуев устроил веб-конференцию, в ходе которой отвечал на вопросы своих поклонников. Однако одно сообщение удивило звезду.
К политику обратился молодой человек, который представился главным редактором гей-журнала. Он предложил Валуеву дать интервью их изданию, отметив, что его коллеги рассчитывают «познакомиться поближе».
Не надо со мной поближе знакомиться, —
подчеркнулбывший спортсмен.
Валуев добавил, что вся необходимая информация о нём есть в «Википедии» в разделе «Семья». Он напомнил, что женат и у него есть трое детей.
Из профессионального бокса Валуев ушёл в 2010 году. Дважды становился обладателем титула чемпиона мира в тяжёлом весе. Россиянин провёл 52 боя, 50 из которых выиграл, 34 — нокаутом.
Как писал NEWS.ru, ранее Валуев предложил раскритиковавшему власть вратарю «Крыльев» уехать из РФ.
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