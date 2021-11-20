Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве

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Актер Валерий Гаркалин будет похоронен на Миусском кладбище во вторник, сообщает РИА Новости. О смерти актера стало известном утром в субботу.

В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище, - передает агентство.

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре ГИТИСа.

Гаркалин скончался в Москве в ночь на 20 ноября. Трагическую новость подтвердил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. С начала октября актёр боролся с коронавирусом. Накануне его состояние резко ухудшилось. На фоне коронавируса у него развился пневмоторакс. Предварительной причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Валерий Гаркалин известен ролями в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Детки напрокат». Он снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком». Артист был педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИСа, худруком мастерской.