Вакцинация от COVID-19 в Москве начнётся с 5 сентября

https://static.news.ru/photo/a0b34b36-ec60-11ea-856d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Института Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве с 5 сентября.

Машины, адреса, вакцины есть. Но дело в том, что 3–5 сентября ещё будет проводится скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объём необходимых анализов. Так что, по всей видимости, — хотя вакцина и будет развезена — вакцинация начнётся только 5 сентября, — объяснил Гинцбург.

По его словам, препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщает «Интерфакс».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется после ноября – декабря. По его словам, в первую очередь вакцину будут отгружать для медицинских работников и педагогов.

Как писал NEWS.ru, первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4729 жителей 84 российских регионов. При этом у четверти заболевших (1211) заболевание протекало без клинических проявлений. По состоянию на 1 сентября в России выявлено 1 000 048 заболевших COVID-19. За период пандемии от инфекции скончались 17 299 человек (+123 за сутки), вылечились от коронавируса 815 705 человек (+6318 за сутки).

Коэффициент распространения COVID-19 в России 1 сентября составил 1,04. В Москве этот показатель, демонстрирующий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции, находится на уровне 1,03, в Подмосковье — 1,08, в Санкт-Петербурге — 1,02, Нижегородской области — 1,08.