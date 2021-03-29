Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» прошла регистрацию

https://static.news.ru/photo/c3abadaa-908d-11eb-936f-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство здравоохранения России зарегистрировало отечественную вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник Лайт». Об этом стало известно 29 марта из сообщения на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Ранее в РФ были зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. Первый из указанных препаратов уже одобрили в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Эффективность сыворотки превышает 91%.

В понедельник появилась информация, согласно которой вакцина «Спутник Лайт» получила регистрационное удостоверение от Минздрава. Данная информация обнародована на портале госреестра лекарственных средств.

Прежде глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что эта вакцина ориентирована на внешний рынок, где сохраняются сильнейшие эпидемиологические очаги. По его словам, флагманом на территории РФ останется сыворотка из той же линейки.

Использование вакцины «Спутник Лайт», как заявлял глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, поможет сбить пик заболеваемости в других государствах и понизить уровень нагрузки на местное здравоохранение. Иммунитет после сыворотки, вероятно, будет сохранятся три-четыре месяца. Эффективность вакцины — примерно 85%.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Китае будет произведено более 60 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом договорились представители Российского фонда прямых инвестиций и китайской компании Shenzhen Yuanxing Gene-tech. Сообщение, содержащее соответствующие данные, было обнародовано в понедельник, 29 марта.