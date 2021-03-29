https://static.news.ru/photo/568a1dde-906e-11eb-a5e9-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/sputnikvaccine.com

В Китае будет произведено более 60 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом договорились представители Российского фонда прямых инвестиций и китайской компании Shenzhen Yuanxing Gene-tech. Сообщение, содержащее соответствующие данные, было обнародовано в понедельник, 29 марта.

Как отметили в РФПИ, Shenzhen Yuanxing Gene-tech — одна из ведущие биотехнологических компаний в КНР. В результате проведения совместной работы в Китае произведут более 60 млн доз вакцины «Спутник V».

Произведённый объём позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года, — цитирует сообщение РИА Новости.

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. Препарат «Спутник V» уже одобрили в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Эффективность сыворотки превышает 91%.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что Россия способна обеспечить весь мир вакциной «Спутник V». По его словам, качество и безопасность вакцины не вызывают у него сомнений.