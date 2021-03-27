Гинцбург рассказал о возможностях РФ обеспечить «Спутником V» весь мир

https://static.news.ru/photo/d4c8142e-9057-11eb-add9-96000091f725_660.jpg Фото: Carlos Smiljan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что Россия способна обеспечить весь мир вакциной «Спутник V». По его словам, качество и безопасность вакцины не вызывают у него сомнений.

Нас спрашивают: а весь мир можете обеспечить? Мы отвечаем: можем. Сегодня мы хотим поставить «Спутник» ещё в 50 государств, — отметил Гинцбург в интервью «Известиям».

При этом он пояснил, что возможности центра Гамалеи расширились с момента начала пандемии. Прежде казалось, что сколько бы денег власти ему ни дали, он всё равно не смог бы обеспечить всю Россию.

Сразу было понятно, что надо загружать все мощности страны, и мы здесь нисколько не задержались. Сразу объединились и стали работать вместе, — пояснил Гинцбург.

Ранее NEWS.ru сообщал, что когда человечество защитится от коронавируса с помощью вакцин, инфекция перейдёт на сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом заявил Александр Гинцбург. Он добавил, что очаги возбудителя коронавируса всегда будут рядом с человеком, при этом ещё и эволюционировать, поэтому следует быть готовыми к долгому существованию со смертоносной инфекцией.