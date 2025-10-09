Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 09:56

Вафельный торт как в детстве, только лучше: как сделать из классики шедевр кулинарии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вафельный торт со сгущенкой — классика домашней выпечки, которая покорила сердца многих. Этот торт знаком с детства. Секрет его популярности прост: доступные ингредиенты и легкость приготовления.

Классический рецепт можно разнообразить, добавив в крем шоколад, орехи, кокосовую стружку или цедру цитрусовых. Прослойки из джемов, сухофруктов или шоколадной пасты создадут неповторимый вкус.

Для традиционного варианта понадобятся вафельные коржи, вареная сгущенка, сливочное масло и вишня. Коржи промазывают кремом из масла со сгущенкой, чередуя со слоями вишни. Сверху торт украшают орехами.

Оригинальный вариант — торт с яблочно-желейной начинкой. Яблоки тушат с сахаром, добавляют желе, а затем чередуют с кремом из сгущенки и масла.

Главное — дать торту хорошо пропитаться в холодильнике. Правильно подобранные ингредиенты и время пропитки превратят простой десерт в настоящий кулинарный шедевр.

Ранее сообщалось, что название блюда чанахи произошло от глиняного горшка с широким дном и узким горлышком, в котором его готовили издавна. Такая форма помогала блюду не выкипать и томиться медленно, полностью раскрывая вкус мяса, овощей и специй. Сегодня этот рецепт сохранил простоту, но стал еще удобнее в приготовлении.

Читайте также
Курячник — обалденный драник с начинкой! Вкуснее классических дранцов. Макаю в сметанный соус — объедение!
Общество
Курячник — обалденный драник с начинкой! Вкуснее классических дранцов. Макаю в сметанный соус — объедение!
Квашеная капуста с луком: простой рецепт вкусного и полезного блюда
Семья и жизнь
Квашеная капуста с луком: простой рецепт вкусного и полезного блюда
Эта замена молока превратит обычные оладьи в шедевр — ароматная и полезная вкуснятина на завтрак
Общество
Эта замена молока превратит обычные оладьи в шедевр — ароматная и полезная вкуснятина на завтрак
Эти крабовые хрустяшки стали любимой закуской — готовлю сразу двойную порцию
Общество
Эти крабовые хрустяшки стали любимой закуской — готовлю сразу двойную порцию
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Общество
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маркетолог раскрыл, как крупные бренды манипулируют сознанием
Собчак назвала свою самую главную ошибку в жизни
SHAMAN вновь приехал в КНДР
Удары по Украине сегодня, 9 октября: что уничтожено в Одессе, список целей
В Минфине раскрыли число россиян, использующих криптовалюту
Два российских лыжника могут выступить на ОИ-2026 в составе сборной США
В ДНР сообщили о формировании «котла» для ВСУ под Северском
Директора парка культуры задержали за аферу с аттракционами
Водитель протаранил четыре машины когда объезжал голубя в Хабаровске
Знакомая семьи Збруева отреагировала на новость о госпитализации актера
В НАТО хотят разрешить пилотам открывать огонь по воздушным целям из России
Взбесившаяся россиянка в пылу ссоры пырнула сожителя ножом в пах
В Петербурге мигрант коснулся грузовика и умер
Стало известно, когда в Газе прекратится огонь
Врач раскрыла, в каких продуктах содержится больше всего фосфора
Голая учительница устроила стрим из душа для школьника
Глава Росатома оценил ядерную безопасность на Запорожской АЭС
Россиянам рассказали, как реагировать на рассылки от мошенников
Где ловить хариуса в Приморье осенью: реки, снасти и секреты клева
Британский доброволец заявил о «промывании мозгов» на его родине
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество

Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Общество

Зацветает, как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.