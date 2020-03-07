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Существенный ущерб торговле Китая с другими странами с начала года нанесла вспышка коронавирусной инфекции. Экспорт страны упал на 17,2%.

В январе-феврале он составил $292,45 млрд. Кроме того, импорт Китая снизился на 4% и составил $299,5 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление страны. При этом Россия и Китай нарастили...