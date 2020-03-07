Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Ярославской области призвало жителей региона поддержать пострадавшую от пожара шоколадную фабрику.

Призывы поддержать компанию появились в аккаунтах правительства региона в соцсетях.

Отмечается, что спасатели смогли предотвратить распространение огня, но фабрике нанесён ущерб. Власти запустили флешмоб #СвоихНеБросаем, предложив на 8 Марта дарить сладости от компании.

Давайте купим в подарок шоколад или конфеты... которые производит фабрика, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщил, что пожарным удалось локализовать пламя только через четыре часа. Всего выгорело около 2000 кв. м.

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