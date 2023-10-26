В «Яндексе» раскрыли планы развития беспилотных автомобилей Пресс-служба «Яндекс»: будет увеличено число авто с автономным вождением

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«Яндекс» увеличит число автомобилей, где будут развиты технологии автономного вождения, сообщила NEWS.ru пресс-служба компании. Кроме того, она планирует использовать центр Сириус как основное место для испытаний беспилотного транспорта и до конца октября переведет туда сервис роботакси из московского района Ясенево. Компания отметила, что в настоящее время закон разрешает тестировать автомобиль с автономным вождением только в Сколково и Иннополисе.

Что касается планов на будущее, то мы разрабатываем решение, которое можно использовать на базе различных автомобилей. Несколько лет назад число автомобилей, которые подходили для развития технологии автономного вождения, было ограничено. Сейчас их стало больше благодаря развитию электрокаров, — рассказала пресс-служба.

Ранее Министерство транспорта Российской Федерации предложило обозначать беспилотные автомобили специальной меткой. Предполагается, что это будет белый треугольник с черной буквой А внутри. Длина стороны треугольника должна составлять не менее 200 мм, а ширина красной окантовки должна быть равна одной десятой этой величины. В России в настоящее время проводится эксперимент по перевозке пассажиров и грузов с использованием беспилотных автомобилей.

До этого каршеринговый автомобиль врезался в беспилотную машину «Яндекса» на Севастопольском проспекте в Москве. По словам представителя компании, авария произошла из-за скользкой дороги, а не по вине беспилотника. В компании отметили, что в салоне автомобиля был водитель-испытатель.