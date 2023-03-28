В Москве такси без водителя попало в аварию В Москве машина каршеринга врезалась в беспилотное такси «Яндекс»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Севастопольском проспекте каршеринговый автомобиль врезался в беспилотную машину «Яндекса», рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. По словам представителя «Яндекса», авария произошла из-за скользкой дороги, а не по вине беспилотника.

Действительно, сегодня утром произошло происшествие на Севастопольском проспекте. Машина каршеринга двигалась в попутном направлении с беспилотным автомобилем. Машина каршеринга потеряла управление на скользкой дороге, ее занесло — и она совершила столкновение с нашим автомобилем. В происшествии никто не пострадал. В нашем автомобиле не было пассажиров. Мы еще не успели оценить ущерб, — сказали в пресс-службе «Яндекса».

Также там подчеркнули, что сейчас в Москве беспилотные автомобили тестируются с водителями-испытателями.

Ранее комитет Совфеда по экономической политике выступил с инициативой разработать закон о правовых основах использования беспилотного транспорта в России. В частности, предлагается определить принципы ответственности за аварии с участием беспилотного автомобиля с искусственным интеллектом.