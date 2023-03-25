В России решили установить ответственность за ДТП без водителя В Совфеде предложили установить ответственность за ДТП с беспилотными авто

Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Беспилотный автомобиль

Комитет Совфеда по экономической политике выступил с инициативой разработать закон о правовых основах использования беспилотного транспорта в России, сообщает ТАСС со ссылкой на сенаторов по итогам парламентских слушаний по теме развития автомобильной промышленности. В частности предлагается определить принципы ответственности за аварии с участием беспилотного автомобиля с искусственным интеллектом.

Рекомендовать правительству проработать вопрос подготовки проекта федерального закона, определяющего правовые и организационные основы применения беспилотного транспорта в РФ, — говорится в документе.

Кроме того, инициатива направлена на уточнение определений беспилотного транспорта с дальнейшей детализацией по отраслям, а также правил эксплуатации и вопросов обеспечения безопасности на территории РФ, регистрации, сертификации, лицензирования. Документ также должен закрепить общие принципы ответственности всех участников процесса, связанного с эксплуатацией беспилотных транспортных средств.

Глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов заявил, что рассматривать инициативу необходимо системно. По его словам, сначала необходимо уточнить термин «беспилотный автомобиль», поскольку под этим понятием может подразумеваться три разных вида транспорта.

Ранее Минтранс подготовил проект постановления с новыми правилами работы в такси. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно предлагаемым нововведениям, после того как таксист отработает 12 часов, ему перестанут приходить новые заказы от агрегатора.