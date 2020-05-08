В ВТБ коронавирусом заразились около 120 сотрудников

https://static.news.ru/photo/7caef568-9108-11ea-9f67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диагноз коронавирусной инфекции подтвердился почти у 120 сотрудников группы ВТБ, один скончался.

По словам члена правления банка Дмитрия Пьянова, в настоящее время большинство персонала лечится дома, в больницы доставлены единицы.

У нас, к сожалению, есть один смертельный случай в группе ВТБ, то есть один человек умер, подключённый к ИВЛ с диагнозом коронавирус, — уточнил он.

Пьянов отметил, что сложившаяся ситуация создаёт необходимость пристального наблюдения за мерами, которые предпринимает ВТБ для защиты своих специалистов.

Член правления банка сообщил, что всем сотрудникам предоставлены средства личной защиты, однако большая часть заражённых являются работниками кассовых центров «из розничного фронта». Также некоторые заболевшие трудятся в IT-подразделении и контактируют с подрядчиками, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее в Совкомбанке сообщили, что информация о заражении коронавирусом президента кредитной организации Ильи Бродского не соответствует действительности.