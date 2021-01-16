В ВОЗ сделали прогноз касательно спада пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/e14120a6-5961-11eb-9ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович уверена, что пандемия коронавируса может пойти на спад. Однако вирус никуда не исчезнет.

Об этом она сказала в интервью «Российской газете». По её словам, решить вопрос с пандемией может именно массовая вакцинация. При этом предпринимать меры по борьбе с заболеванием и снижению смертности всё ещё необходимо. Как напомнила Вуйнович, для этого следует носить маски, соблюдать социальную дистанцию, гигиену.

Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче, — сказала она.

В России на сегодняшний день наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с пандемией. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По её словам, данные о суточной заболеваемости позволяют предположить, что пик пандемии уже пройден, передаёт «Газета.Ru».

Ранее NEWS.ru писал о том, что британский кабмин планирует, что к началу весны 2021 года первую из двух доз вакцины от нового коронавируса получат 99% граждан, включённых в группу риска. Для них недуг представляет особую опасность. К ним относятся около 30 млн человек, заявил журналистам глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб.