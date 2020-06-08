В ВОЗ призвали готовить систему здравоохранения РФ к росту случаев COVID-19

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Готовность системы здравоохранения РФ к возможному росту новых случаев заражения коронавирусом призвала сохранить ВОЗ.

Важно… поддерживать готовность системы здравоохранения реагировать на двойную проблему: обеспечивать предоставление основных медицинских услуг и быстро реагировать на возможный рост новых случаев, — цитирует ТАСС председатель ВОЗ Мелиту Вуйнович.

Она добавила, что важно продолжать выявлять и изолировать случаи (заражения), выявлять и отслеживать контакты и подозрительные случаи. Кроме того, важно также защищать работников здравоохранения от инфекции.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по распространению COVID-19. По её словам, российским медикам удалось сделать большое количество тестов на коронавирус. Во многом благодаря этому заражение выявляют на ранней стадии. По состоянию на 5 июня более чем в 40 регионах России коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы.