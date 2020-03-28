В Вологодской области заражение коронавирусом нового типа подозревается у семи человек. Все заболевшие — жители Череповца.
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Накануне в регионе уже было выявлено два случая с подозрением на коронавирус. Предварительный положительный диагноз был поставлен семейной паре, которая вернулась из-за рубежа и находилась на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца.
По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 600 тысяч человек, 27,5 тысяч умерли, свыше 135 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. Умерли пять человек, писал NEWS.ru.
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