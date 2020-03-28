https://static.news.ru/photo/bfcf081c-70e5-11ea-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

В Вологодской области заражение коронавирусом нового типа подозревается у семи человек. Все заболевшие — жители Череповца.

Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По решению мэра Череповца в городе вводится режим ЧС, а также усиливается режим самоизоляции и карантина.

Накануне в регионе уже было выявлено два случая с подозрением на коронавирус. Предварительный положительный диагноз был поставлен семейной паре, которая вернулась из-за рубежа и находилась на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 600 тысяч человек, 27,5 тысяч умерли, свыше 135 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. Умерли пять человек, писал NEWS.ru.