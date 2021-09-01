В Венгрии надеются на одобрение ВОЗ вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через некоторое время может одобрить российскую вакцину «Спутник V». Надежду на это высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС.

Я надеюсь, что процедура одобрения ВОЗ завершится через некоторое время. Конечно же, я не могу сказать когда, но надеюсь, что скоро, — приводит агентство слова дипломата.

При этом он посетовал, что в Евросоюзе вопрос одобрения вакцин все ещё рассматривается как политический и идеологический. Сийярто также добавил, что его страна с радостью рассмотрит вопрос о приобретении дополнительных доз российского препарата, если имеющиеся запасы кончатся преждевременно.

Ранее сообщалось, что большое давление было оказано внутри Евросоюза на Венгрию — это единственная из европейских стран, которая стала использовать «Спутник V» (в результате там уровень вакцинации намного выше среднеевропейского): мол, нехорошо нарушать единый общеевропейский строй. Ряд других государств ЕС хотели пойти по стопам венгров, но не сумели преодолеть глухое политическое сопротивление.