08 мая 2026 в 10:06

В Великобритании спасли сельдяного короля

В Великобритании бразильские туристы спасли сельдяного короля длиной 2,5 метра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Великобритании группа друзей спасла сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, которую считают предвестником природных катастроф, сообщает The Irish Times. Рыбу длиной около 2,5 метра обнаружили на побережье в валлийском графстве Клэр 24-летний турист из Бразилии Гильерме Дантас де Оливейра и его друзья во время пробежки.

Сначала они приняли рыбу за пластик, затем за электрического угря, но позже поняли, что перед ними ослабевший сельдяной король. По словам Беатрис Оливейры де Соузы, рыба выглядела очень необычно, и друзья решили вернуть ее в море. Они отбуксировали сельдяного короля подальше от берега, после чего он уплыл.

Сельдяной король считается одной из самых редких рыб Мирового океана. Он обитает на глубине более 900 метров, а его длина может достигать 11 метров. Появление этих рыб у поверхности иногда связывают с землетрясениями, однако научных подтверждений этому нет.

Ранее очевидец сообщил, что рыбаки выловили из Москвы-реки сома весом примерно 25 килограммов. По его словам, участники улова не определились, что будут делать с рыбой дальше.

