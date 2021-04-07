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В «Векторе» назвали «ЭпиВакКорону» пригодной для ревакцинации

03:40, 08 апреля 2021 22
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский препарат от COVID-19 «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Вакцина «ЭпиВакКорона» полностью подходит для ревакцинации, — отметил он в беседе с РИА Новости.

Государственный научный центр «Вектор» разработал данную вакцину, которая стала второй после «Спутника V» зарегистрированной в РФ. Она считается эффективной против британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела к коронавирусу появляются в 94% случаев. При этом вакцина даёт иммунитет к вирусу как минимум на год. Об этом рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семёнов.

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