В Уфе уволили участвующих в голодовке дворников Оставшиеся без работы дворники Башкортостана обратились в прокуратуру республики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство одного из коммунальных предприятий администрации Уфы уволило двух дворников, участвующих в голодовке с требованием улучшения условий труда, а также отставки главы Башкортостана Радия Хабирова и мэра республиканской столицы Ратмира Мавлиева. Об этом NEWS.ru рассказала участница акции протеста, член объединения «Обманутые дворники Уфы» Алсу Гайнуллина.

Меня и ещё одну участницу голодовки — Гульшат Миндигулову — уволили по статье. Документы подписаны внешним управляющим ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы» Юрием Назаренко. При этом представитель администрации [района] говорил, что лично ко мне нет претензий по уборке территорий, — сообщила Гайнуллина.

В приказах об увольнении, копии которых имеются в распоряжении редакции NEWS.ru, утверждается, что протестующие работницы ЖКХ отсутствовали на рабочем месте 19 и 23 сентября. По словам Алсу Гайнуллиной, в эти дни она и Гульшат Миндигулова были на своих участках и выполняли свои трудовые обязанности. Они полагают, что увольнение — это месть со стороны местных чиновников за то, что дворники потребовали провести аудиторскую проверку ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы», находящегося в состоянии банкротства.

Если предприятие обанкротится, то спроса фактически нет, куда потратятся деньги, а в противном случае за это придётся отвечать, — прокомментировал участник голодовки, башкирский активист Дильшод Шерматов.

Протестующие дворники обратились в прокуратуру Башкортостана с требованием провести проверку законности решения об увольнении. Также они сообщили, что приостанавливают голодовку, но пригрозили возобновить её с 18 октября, если требования не будут выполнены.

NEWS.ru подробно рассказывал о голодовке дворников Уфы, объявленной 16 сентября. Протестующие записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и сообщили о проблемах с низкими зарплатами, обеспечением инвентарем, спецодеждой и страхованием жизни и здоровья. Также протестующие утверждают, что чиновники обманули их с обещаниями предоставить социальное жильё.

Местные власти утверждают, что работники ЖКХ Уфы имеют право получить жилье по договору коммерческого найма только на период трудовых отношений. К тому же чиновники заявляли, что ранее Государственная инспекция труда в Башкортостане проверяла деятельность ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы», в результате «были приняты меры в части индексации заработной платы», а также «заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам о нормировании и изменении системы оплаты труда работников предприятия».

Между тем, протестующие рассказывали NEWS.ru, что добились возбуждения уголовного дела из-за проблем с зарплатами.