Друг рассказал, что мать педофила из Уфы сидела за убийство его отца

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После того, как полицейские поймали 22-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве и ограблении первоклассника, Константина Силантьева, выяснилось, что у него есть серьёзные проблемы с психикой. При этом товарищ, с которым он учился в колледже рассказал о трудном детстве Константина.

Мать подозреваемого, по словам приятеля, попала в исправительную колонию за убийство его отца. Силантьев оказался в детском доме. а когда мама вышла на свободу, он переехал к ней в Уфу. Наслаждаться семейным счастьем Константину удалось не долго. У женщины обнаружили онкологию и вскоре она скончалась.

После этого парень стал вести себя очень странно. Знакомые утверждают, что он перестал посещать колледж, начал выпивать, краситься, носить женскую одежду и рассылать эти фотографии своим друзьям.

Сперва Костя начал красить волосы. Мы ему говорим, ты же мужик, что за эксперименты ещё такие. Он в ответ: «Да прикольно же!». Потом начал ногти красить, а однажды вообще так накрасился, что мы его даже и не узнали. Вообще не отличить было, девочка это или мальчик, — рассказал бывший друг подозреваемого порталу kp.ru.

После того, как Силантьев 15 ноября напал на лестничной клетке одного из домов в Демском районе Уфы на семилетнего первоклассника, которого, как предполагает следствие, он изнасиловал, а потом ограбил, Константин скитался по улицам. В это время полицейские уже шли по его следу, так как ребёнку удалось запомнить приметы педофила. Помогли и камеры видеонаблюдения. Кроме того, молодой человек без определённого места жительства особо и не скрывался и разгуливал по Деме в женской одежде.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан сообщила, что Силантьева задержали. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьёй «Насильственные действия сексуального характера» и статьёй «Грабёж».