В Уфе парень переоделся в девочку и изнасиловал мальчика

https://static.news.ru/photo/a94cc81a-2fd3-11eb-88b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в изнасиловании и ограблении несовершеннолетнего в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан.

По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьёй «Насильственные действия сексуального характера» и статьёй «Грабёж», задержан 22-летний мужчина без определённого места жительства, — сообщили в региональном СУ СКР.

Как выяснили следователи, свою жертву подозреваемый молодой человек настиг на лестничной клетке одного из домов в Демском районе Уфы. Он сначала изнасиловал школьника, а потом отобрал у него деньги и смартфон. При этом 22-летний парень был одет в женскую одежду, отмечает «360».

Подросток рассказал о случившемся матери, и она пошла в полицию. Правоохранители осмотрели подъезд, изучили камеры видеонаблюдения и опросили свидетелей. После того как был составлен фоторобот и установлена личность подозреваемого, его удалось поймать.

Сейчас следователи изучают все обстоятельства произошедшего и проводят экспертизу улик. Очевидцы, в свою очередь, рассказывают, что насильника не раз видели переодетым в женскую одежду, а сам он просил называть его девушкой и представлялся женским именем.

В четверг с заявлением об изнасиловании к полицейским обратилась и жительница подмосковного Раменского. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что 22 ноября над ней надругался и избил знакомый. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом восьми рёбер, перелом грудины, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщал NEWS.ru.