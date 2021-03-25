В Тюмени автоледи дала порулить собаке ради эффектного видео

https://static.news.ru/photo/fb85c4f0-8e07-11eb-a4ce-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Тюмени россиянка дала порулить автомобилем своей собаке. Автоледи опубликовала эффектное видео в Instagram, рассчитывая собрать множество лайков от восторженных комментаторов, однако вместо этого привлекла внимание ГИБДД.

На кадрах, выложенных в соцсети, видно, как собака средней породы стоит упираясь лапами в руль и внимательно глядит на дорогу. Судя по спидометру, машина движется со скоростью 30–40 км/ч.

Суперводитель, — подписала видео хозяйка.

Большинство подписчиков осудили владелицу собаки, а в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили, что по данному факту проведут проверку, сообщает Telegram-канал «Тюмень № 1».

Как писал NEWS.ru, ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своём Instagram видео из отпуска, на котором он управляет автомобилем, держа на коленях своего шестилетнего ребёнка. Подписчики спортсмена раскритиковали Плющенко за то, что он игнорирует правила дорожного движения.