https://static.news.ru/photo/76edafbc-df91-11e9-aa77-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своём Instagram видео из отпуска, на котором он управляет автомобилем, держа на коленях своего шестилетнего ребёнка.

Подписчики спортсмена раскритиковали Плющенко за то, что он игнорирует правила дорожного движения.

Правила дорожного движения ещё никто не отменял для чемпионов, — прокомментировал видео пользователь nadezdam23542.

Ребёнок за рулём... нарушение правил дорожного движения, — написала в комментариях пользователь zinaidatroitskya.

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