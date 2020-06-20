В Твери арестовали «вора в законе»

Суд в Твери принял решение об аресте мужчины, которого следствие рассматривает как «смотрящего» за Тверской областью «вора в законе». С таким ходатайством выступило региональное управление Следственного комитета.
Санкция статьи 210.1, которую инкриминируют фигуранту уголовного дела, предусматривает лишение свободы до 15 лет.
О личности мужчины известно немного. Так, КП-Тверь
Следствие считает, что «коронован» подозреваемый был в декабре 2016 года, а «смотрящим» назначен другим «вором в законе» в сентябре 2019-го.
Фигуранту дела инкриминируют организацию, контроль и распределение «общака» — кассы взаимопомощи воровского сообщества. Для этой цели он организовывал как легальные, так и нелегальные источники дохода.
Кроме того, криминальный авторитет занимался пропагандой уголовно-воровских традиций на территории исправительных учреждений Тверской области. Он назначал своих кураторов в исправительных учреждениях и занимался решением конфликтных ситуаций на территории области.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге от коронавируса умер вор в законе Сачино (настоящее имя — Сачино Гегечкори). Он стал первой скончавшейся от COVID-19 крупной фигурой преступного мира России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен