В Твери арестовали «вора в законе»

https://static.news.ru/photo/bc09da3e-b313-11ea-9fd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Твери принял решение об аресте мужчины, которого следствие рассматривает как «смотрящего» за Тверской областью «вора в законе». С таким ходатайством выступило региональное управление Следственного комитета.

Санкция статьи 210.1, которую инкриминируют фигуранту уголовного дела, предусматривает лишение свободы до 15 лет.

О личности мужчины известно немного. Так, КП-Тверь выяснила , что ему 59 лет. По данным издания TVTVER.ru, это некто Артур Атабекян, известный в криминальном мире как Артур Молодой. Оба СМИ сообщают , что «смотрящий» за Тверской областью является уроженцем Армении и при этом жителем Ростова-на-Дону.

Следствие считает, что «коронован» подозреваемый был в декабре 2016 года, а «смотрящим» назначен другим «вором в законе» в сентябре 2019-го.

Фигуранту дела инкриминируют организацию, контроль и распределение «общака» — кассы взаимопомощи воровского сообщества. Для этой цели он организовывал как легальные, так и нелегальные источники дохода.

Кроме того, криминальный авторитет занимался пропагандой уголовно-воровских традиций на территории исправительных учреждений Тверской области. Он назначал своих кураторов в исправительных учреждениях и занимался решением конфликтных ситуаций на территории области.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге от коронавируса умер вор в законе Сачино (настоящее имя — Сачино Гегечкори). Он стал первой скончавшейся от COVID-19 крупной фигурой преступного мира России.