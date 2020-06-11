В Петербурге от коронавируса умер первый «вор в законе»

https://static.news.ru/photo/4377d36a-abce-11ea-bf13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В одной из больниц Санкт-Петербурга умер «вор в законе» Сачино (настоящее имя — Сачино Гегечкори). Ранее у криминального авторитета было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, Сачино стал первой скончавшейся от COVID-19 крупной фигурой преступного мира России.

Отмечается, что свою криминальную деятельность Гегечкори осуществлял в Петербурге. Однако связи он имел не только в городе на Неве, но и на территории Северного Кавказа. Его крестниками являются несколько известных «воров в законе», без участия Сачино на севере РФ не проходила ни одна «коронация».

На момент заражения коронавирусом и смерти в результате заболевания Гегечкори было 70 лет, сообщает портал «Прайм Крайм».

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники полиции задержали «вора в законе» сразу после освобождения из колонии в Челябинской области. Он помещён под арест.