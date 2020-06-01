В трудовом законодательстве предложили закрепить комбинированную занятость

https://static.news.ru/photo/6ab685ca-a42b-11ea-95b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российском законодательстве хотят закрепить понятие «комбинированная занятость», которая подразумевает сочетание дистанционной деятельности и работы на предприятии. Сенаторы Совета Федерации намерены рекомендовать министерству труда и социальной защиты разработать необходимые поправки. Эта тема отражена в проекте постановления верхней палаты парламента.

В документе также отмечена необходимость ускорить принятие нормативных актов, которые устанавливают регулирование трудовых отношений в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Это относится к порядку оплаты труда и временного перевода работника на дистанционную или сменную работу, передаёт ТАСС.

Кроме того, Минтруду рекомендуется продолжить работу по совершенствованию деятельности органов службы занятости для содействия трудоустройству граждан, в том числе с помощью дистанционного предоставления услуг.

Ранее NEWS.ru писал, что России может появиться система страхования работников на случай потери работы. Произойдёт это в том случае, если правительство поддержит инициативу сенаторов. Она также отражена в проекте постановления Совета Федерации.