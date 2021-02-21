В TikTok появился смертельный челлендж

https://static.news.ru/photo/4a4e8756-745f-11eb-93c9-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В популярной социальной сети TikTok журналисты наткнулись на опасное развлечение. Пользователям предлагается выпить четыре десятка неких таблеток и «посмотреть, что будет». Участники челленджа должны записать ролик после выполнения «задания».

При этом препарат, который предлагается использовать, в таком количестве может вызвать не только проблемы со здоровьем, но и привести к смерти. Украинский портал «Страна.ua» отмечает , что этот челлендж мог стать причиной нескольких смертельных случаев среди подростков.

Так, 16 февраля в Киевской области от этих таблеток погибла школьница, а на следующий день ещё один случай отравления таблетками произошёл в городе Умань в Черкасской области Украины.

TikTok — это соцсеть, в которой пользователи создают и смотрят короткие видео. Сервис принадлежит пекинской компании «ByteDance». Международную версию запустили в 2018 году, но особую популярность TikTok получил в последние два года.

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