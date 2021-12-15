На видео показали место, где готовился устроивший взрыв в монастыре

Московская область. Серпухов. Автомобиль полиции у Серпуховского Введенского Владычного женского монастыря, где на территории православной классической гимназии во имя прп. Варлаама Серпуховского произошёл подрыв самодельного взрывного устройства

«Известия» опубликовали в своём Telegram-канале видео с места, где, предположительно, изготавливал и испытывал взрывные устройства молодой человек, подозреваемый в нападении на православную гимназию в Серпухове.

На кадрах виден небольшой самодельный шалаш из веток и хвои, а также бутылки из-под неизвестного содержимого. У деревьев рядом заметны следы подрывов самодельных взрывных устройств.

Ранее друг подрывника из Серпухова признался в совместном изготовлении и «испытаниях» с ним самодельных взрывных устройств. В связи с этим молодой человек может стать соучастником нападения на православную гимназию или фигурантом отдельного уголовного дела по статье 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

18-летний юноша привёл в действие самодельное взрывное устройство на территории монастыря в Серпухове утром 13 декабря. В результате пострадали, по разным данным, до 12 человек. Тяжёлые травмы получил сам нападавший, а также ученик гимназии, который опоздал на занятия.

Впоследствии напавший заявил, что предполагал устроить взрыв в помещении, где десятки людей присутствовали на утренней молитве. Однако устройство взорвалось на входе в гимназию, так как огнепроводный шнур прогорел раньше, чем рассчитывал подрывник.