В Татарстане мужчину-самоубийцу заподозрили в расправе над женой

В Нурлатском районе Татарстана было найдено тело 57-летнего мужчины, предположительно, покончившего с собой. Тело его 35-летней жены со следами насильственной смерти найдено в колодце. Супруг перед смертью мог расправиться с женщиной, сообщает телеканал «360».

Семья переехала в село Чувашская Менча в 2019 году. Погибшая родом из Казани, а мужчина — из Нурлата. Как полагает следствие, между супругами возник конфликт. Супруг мог из ревности убить жену, спрятать её в колодце, а после уехать в Нурлат и покончить с собой, отмечает телеканал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

У супругов осталось четверо несовершеннолетних детей. Старшему 13 лет, младшему — шесть.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции свёл счёты с жизнью на посту у посольства Туркмении в Москве. Мужчина совершил суицид в будке охраны в Филипповском переулке. Тело старшего лейтенанта обнаружил дежурный комендант.

Командир полка уверен, что к самоубийству привели сложности в личной жизни, а не рабочие вопросы. Конкретную причину установят следователи СК.