07 февраля 2026 в 18:35

В таком виде печень сметают килограммами. Едим и не можем наесться — сочные и нежные котлеты из печени

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите печень и манку — и приготовьте котлеты, которые съедаются килограммами! Это гениально просто и неожиданно: обычная манка творит чудеса, превращая печень в нежнейший фарш, а результат превосходит все ожидания.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, с хрустящей золотистой корочкой и невероятно сочные, воздушные котлеты. Никакой резиновости или сухости — только гармоничный, насыщенный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 400 г печени (говяжьей или куриной), 3–4 луковицы, 160 г манной крупы, 50 г муки, 2 яйца (категории С2, если яйца крупнее, С1 или С0, достаточно 1 шт.), 1 ст. л. майонеза, 1 ч. л. соды, 1/2 ч. л. соли, молотый черный перец по вкусу, масло для жарки. Печень и очищенный лук пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до однородности. В полученную массу сразу добавьте манку, майонез, соду, соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла. Затем добавьте яйца и муку, снова хорошо вымешайте. Тесто по консистенции будет похоже на густую сметану. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте котлеты с обеих сторон до красивой плотной корочки. Подавайте горячими с любым гарниром. Приятного аппетита.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

