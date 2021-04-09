В странах ЕАЭС могут появиться новые требования к сигаретам

МЧС России анонсировало введение новых требований к сигаретам, которые должны будут автоматически затухать при долгом тлении. Нормы могут распространиться на территории Евразийского экономического союза.
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В МЧС подобные инициативы оценивают положительно, учитывая, что из-за неосторожного обращения с зажжёнными сигаретами случаются пожары, приводящие к крупным ущербам и гибели людей.
Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан, — подчеркнули в МЧС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России с 1 апреля вступили в силу изменения в «антитабачный закон», которые ввели минимальную стоимость табачной продукции. До конца 2021 года минимальная стоимость пачки сигарет составит 108 рублей. Поправки были внесены в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. Их приняли в декабре 2020 года.