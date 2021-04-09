В странах ЕАЭС могут появиться новые требования к сигаретам

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Выход на досрочную пенсию с этого года разрешён матерям четверых детей, рождённым в 1965 году. Они могут оформить страховую пенсию до достижения детьми возраста 8 лет, а самим — 56.

С 2023 года пенсия в 57 лет будет назначаться матерям, родившим трёх детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет. Женщины, которые имеют пять и более детей, смогут выходить...