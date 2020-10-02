В столице расширили список бесплатных лекарств для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/770fe474-0547-11eb-908a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти расширили перечень лекарственных препаратов, предоставляемых больным коронавирусом бесплатно.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столичные врачи успели накопить большой опыт успешного лечения пациентов на дому.

Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты. Поэтому начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19, — написал он в своём блоге.

В частности, пациентам будут предоставляться противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир». По словам мэра, больные коронавирусом, которые лечатся на дому, безвозмездно получат пульсоксиметры — приборы, позволяющие мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор распорядился изъять из продажи несколько партий препарата «Карбоплатин-ЛЭНС», применяющегося при лечении онкологических заболеваний, из-за ненадлежащего качества выпущенных лекарств.