В США рассекретили запись разговора Путина и Клинтона о гибели «Курска»

https://static.news.ru/photo/4e84fc38-06ff-11eb-941f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Билл Клинтон Фото: еличкин Сергей,Родионов Владимир/ТАСС

На официальном сайте библиотеки Билла Клинтона были опубликованы стенограммы личных и телефонных бесед президента США и сотрудников его администрации с российским лидером Владимиром Путиным. Большинство из этих документов имели ранее гриф «секретно». Одна из таких стенограмм касалась разговора двух политиков о гибели подлодки «Курск».

Запись была опубликована на сайте ещё в августе 2019 года, однако только сейчас на неё обратили внимание. Издание «Медуза», которое перевело разговор, отмечает , что Путин несколько раз сводил разговор к своему рейтингу и освещению гибели подводной лодки.

Беседа президентов России и США состоялась 6 сентября в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria спустя три недели после гибели подлодки.

Как отметил Владимир Путин в разговоре, хорошего выбора у него не было, он оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами.

Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей, — сказал он Клинтону.

Путин также отметил, что, как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на его положение, но он очень боится, что «нечто подобное может повториться».

Сейчас всё выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела, — заявил российский президент.

В стенограмме Путин также рассказывает, что они «пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали её подпитывать».

Трагедия произошла 12 августа 2000 года. Первые сообщения, что атомная подводная лодка Северного флота легла на грунт в Баренцевом море, стали появляться только 14 августа. Затем последовали несколько мучительных дней неопределённости. Ответственные лица сообщали населению через средства массовой информации, что с подлодкой установлена связь. Позднее уточняли, что есть акустический контакт с экипажем. Спасательная операция продлилась до 24 августа, в ходе которой выяснилось, что 24 человека из 118 подводников были живы какое-то время. Они находились в девятом отсеке, турбинном зале на корме лодки. Спасти никого не удалось. Все погибшие были посмертно награждены орденом Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя Российской Федерации.

Эта катастрофа, которая до сих пор остро переживается российским обществом, остаётся объектом пристального внимания и зарубежных наблюдателей. Они сходятся в том, что катастрофа стала одним из поворотных моментов в президентстве Владимира Путина, который на то время занимал пост главы государства всего три месяца, писал NEWS.ru.