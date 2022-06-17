В способности АвтоВАЗА пересадить всех чиновников на Lada усомнились

Фото: Пресс-служба Автоваз

На данный момент в России насчитывается примерно 1,4 млн чиновников, из них служебными машинами пользуются примерно 450 тысяч. Годовой объем выпуска на АвтоВАЗе составляет около 350 тысяч автомобилей, так что одновременно пересадить всех госслужащих на новые Lada не получится, заявили автоэксперты в беседе с «ФедералПресс».

Такой сценарий возможен на горизонте нескольких лет, — уточнили автоэксперты.

Они отметили, что в советское время для чиновников выпускали лимитированную серию автомобилей повышенного комфорта. При этом некоторое из них производили массово (ВАЗ-21108 «Премьер»), а некоторые конструировались эксклюзивно (Lada Vesta Signature). Также среди госслужащих были популярны автомобили марки «Волга», а при экс-мэре Москвы Юрии Лужкове чиновники ездили на модели «Иван Калита» марки «Москвич».

Ранее АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля, с конвейера сходят первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Новая модель собирается в удешевленном варианте — автомобиль лишился ABS, SOS-кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», подушек безопасности и других систем, компоненты для которых по-прежнему в дефиците.