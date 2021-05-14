В списке недружественных России стран оказались США и Чехия

https://static.news.ru/photo/fa4cf854-b4c9-11eb-8162-96000091f725_660.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Правительство России утвердило перечень недружественных стран. В нём оказались только США и Чехия, сообщается на официальном портале правовой информации.

Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано 14 мая.

Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц <…>, — говорится в документе.

При этом отмечается, что перечень состоит только из двух позиций — США и Чехия, в отношении которых будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля этого года. В частности, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа граждан России, а США — ни одного.

Отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как Прага выслала 18 дипломатов РФ. Их обвинили в связях со спецслужбами и причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. Российские власти также категорически отвергли обвинения Чехии по поводу взрывов. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что правительство Чехии стало заложником политики США в отношениях с Россией.

Ранее власти России проинформировали посольство США о намерении отложить запрет на рекрутинг местных граждан. На месяц продлят оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в РФ.