В СПЧ раскритиковали приговор студенту за осквернение портрета ветерана ВОВ

Суд назначил чрезмерно суровое наказание 19-летнему студенту Матвею Юферову за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны. Правонарушителю нужно было дать месяц исправительных работ. В судопроизводстве нарушен баланс между тяжестью преступлений и наказанием, приводит РБК слова главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.

В судопроизводстве стал нарушаться баланс между тяжестью преступлений и наказанием. Надо было дать ему месяц обязательных работ — горшки выносить, например, а тут четыре года колонии. Это перебор, — сказал он.

По словам Фадеева, за совершение убийства в России могут приговорить к пяти годам лишения свободы, а студент получил четыре года за то, что «помочился не туда».

24 декабря Мосгорсуд вынес обвинительный приговор Юферову. Студента признали виновным в реабилитации нацизма с использованием Интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) после публикации в соцсетях видео, как он справляет нужду на портрет ветерана войны в столичном районе Измайлово. Обвинение просило приговорить молодого человека к пяти годам исправительной колонии.