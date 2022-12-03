В СПЧ назвали главную тему встречи правозащитников с Путиным Член СПЧ Кабанов: на встрече правозащитников с Путиным на первом месте будет тема СВО

Фото: kremlin.ru

В ходе предстоящей встречи правозащитников с президентом РФ Владимиром Путиным на первое место выйдут вопросы, связанные со спецоперацией, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он пояснил, что сейчас в составе совета много людей, которые занимаются данной тематикой, передает ТАСС.

Все прекрасно понимают, что это будут вопросы, которые сегодня являются основными, по степени важности они и будут озвучены. У нас остаются социальные темы, но, естественно, на первом месте у нас вопросы, в том числе связанные с СВО, — заявил Кабанов.

Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что встреча правозащитников с главой государства состоится 7 декабря и пройдет в онлайн-формате. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию и добавил, что подготовка ко встрече ведется.

В середине ноября Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека, исключив из него десять человек и добавив десять новых. В число новых членов вошли военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.