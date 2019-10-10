https://static.news.ru/photo/1a96d116-eb27-11e9-ac53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Юзик/vk.com

В Союзе журналистов России прокомментировали возвращение в Москву журналистки Юлии Юзик. Как заявил секретарь СЖР Тимур Шафир, для освобождения россиянки были задействованы большие общественные и государственные ресурсы.

Мы рассчитывали, что её освободят. Мы знаем, что для её освобождения были задействованы очень большие ресурсы на самых разных уровнях — и общественных, и государственных, — цитирует его РИА Новости .

Он признался, что рад, что эта ситуация осталась позади как для самой россиянки, так и для её детей, которые переживали за неё все эти дни.

Журналистку задержали в гостинице во время частного визита в Тегеран представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сообщалось, что ей якобы предъявили обвинение в сотрудничестве с израильской разведкой. Судебное заседание по её делу должно было состояться 5 октября 2019 года. Позднее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.

Ранее стало известно, что Юлия Юзик прилетела в Москву. Об этом рассказал бывший муж россиянки Борис Войцеховский. По его словам, самолёт с Юзик приземлился в столичном аэропорту, однако никто из родственников женщину пока не видел, писал News.ru.