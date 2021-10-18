В Союзе женщин России высказались против запрета на поездки в Турцию
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:40, 18 октября 2021
Виталий МилоновФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заместитель председателя Союза женщин России по Центральному федеральному округу, депутат Госдумы Ольга Германова заявила, что она против идеи запретить незамужним россиянкам посещать Турцию. Такой способ защитить их от проблем с турецкими мужчинами предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщает «Москва 24».
Я лично эту идею поддерживать не буду, потому что это ущемление прав женщин. Эту проблему запретительными мерами мы не решим. Разве этим можно оградить россиянок? — сообщила Германова.
Она считает, что защитить женщин от опасностей за границей можно разъяснением их прав и ответственности. По словам Германовой, «девочкам» нужно объяснить, что в другой стране не ждут богатые люди, готовые обеспечить их жизнь. Надеяться нужно только на свой труд.
Ранее Виталий Милонов заявил, что в Турции незамужних русских женщин сначала «соблазняют» местные мужчины, а затем у них «отбирают детей». Ещё и угощают опасным алкоголем с Северного Кипра. В связи с этим депутат предложил запретить для них выезд в Турцию.