В Союзе женщин России высказались против запрета на поездки в Турцию

Заместитель председателя Союза женщин России по Центральному федеральному округу, депутат Госдумы Ольга Германова заявила, что она против идеи запретить незамужним россиянкам посещать Турцию. Такой способ защитить их от проблем с турецкими мужчинами предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщает «Москва 24».

Я лично эту идею поддерживать не буду, потому что это ущемление прав женщин. Эту проблему запретительными мерами мы не решим. Разве этим можно оградить россиянок? — сообщила Германова.

Она считает, что защитить женщин от опасностей за границей можно разъяснением их прав и ответственности. По словам Германовой, «девочкам» нужно объяснить, что в другой стране не ждут богатые люди, готовые обеспечить их жизнь. Надеяться нужно только на свой труд.

Ранее Виталий Милонов заявил, что в Турции незамужних русских женщин сначала «соблазняют» местные мужчины, а затем у них «отбирают детей». Ещё и угощают опасным алкоголем с Северного Кипра. В связи с этим депутат предложил запретить для них выезд в Турцию.