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В Союзе женщин России высказались против запрета на поездки в Турцию

17:40, 18 октября 2021
В Союзе женщин России высказались против запрета на поездки в Турцию Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заместитель председателя Союза женщин России по Центральному федеральному округу, депутат Госдумы Ольга Германова заявила, что она против идеи запретить незамужним россиянкам посещать Турцию. Такой способ защитить их от проблем с турецкими мужчинами предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщает «Москва 24».

Я лично эту идею поддерживать не буду, потому что это ущемление прав женщин. Эту проблему запретительными мерами мы не решим. Разве этим можно оградить россиянок?сообщила Германова.

Она считает, что защитить женщин от опасностей за границей можно разъяснением их прав и ответственности. По словам Германовой, «девочкам» нужно объяснить, что в другой стране не ждут богатые люди, готовые обеспечить их жизнь. Надеяться нужно только на свой труд.

Ранее Виталий Милонов заявил, что в Турции незамужних русских женщин сначала «соблазняют» местные мужчины, а затем у них «отбирают детей». Ещё и угощают опасным алкоголем с Северного Кипра. В связи с этим депутат предложил запретить для них выезд в Турцию.

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