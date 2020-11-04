В Союзе пенсионеров раскритиковали лимит на банковские переводы для пожилых

https://static.news.ru/photo/2c85cffe-1e8d-11eb-a699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Союзе пенсионеров выступили против идеи ввести лимит на онлайн-переводы с банковских карт для пожилых россиян. Председатель московского отделения организации Игорь Корнеев выразил опасения, что такая мера не пойдёт во благо.

В целом стремление обезопасить людей от мошенников он называл здравой идеей, однако с предлагаемой мерой не согласился.

Пенсионерам иногда очень непросто снять свои деньги, и идёт много недовольства. Бывают случаи, когда надо помочь детям, внукам или кто-то умирает, срочно нужны деньги, а тут пенсионер ограничен в сутки 10 тысяч рублей. Это будет проблематично, — сказал Корнеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что если человека хотят обмануть, а он поддаётся этому в силу своей неграмотности или возраста, то его обманут в любом случае. Однако финансовые ограничения лишь создадут дополнительные проблемы.

Ранее NEWS.ru писал, что с предложением ограничить пенсионерам переводы с банковских карт десятью тысячами рублей в сутки выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он пояснил, что пожилые люди нередко становятся жертвами злоумышленников, которые под разными предлогами выманивают у них сбережения. Предлагаемая им мера призвана сократить количество таких преступлений.