В Совфеде предложили продлить меры поддержки малого и среднего бизнеса

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил кабмину продлить условия льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства до марта 2021 года.
Копия письма сенатора в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина
Сенатор подчеркнул, что сейчас деятельность субъектов МСП ещё не восстановилась в нужной мере.
Наступает сезон оплаты больших (зимних) коммунальных платежей, а также подходит срок уплаты арендных платежей, по которым была предоставлена отсрочка, - указал в послании Кутепов.
Для большинства бизнесменов возврат кредитов в текущих условиях падения платёжеспособности представляется трудноосуществимым. Более того, это может привести к серии банкротств, отметил сенатор.
Тем не менее, банки, руководствуясь правилами, начинают заключать соглашения с заёмщиками по вопросу погашения кредитов, в которых не будут учтены возможности заёмщиков, - написал Кутепов.
Как передавал NEWS.ru, в сентябре заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что после снятия большинства ограничений предприятия малого и среднего бизнеса на протяжении всего лета увеличивали обороты.
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