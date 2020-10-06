В Совфеде предложили продлить меры поддержки малого и среднего бизнеса

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Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил кабмину продлить условия льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства до марта 2021 года.

Копия письма сенатора в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина оказалась в распоряжении РИА Новости. Кутепов в послании напомнил, что в октябре наступил крайний срок возврата льготных кредитов для предпринимателей, которые предоставлялись в рамке введенных в апреле мер поддержки пострадавших от пандемии коронавируса.

Сенатор подчеркнул, что сейчас деятельность субъектов МСП ещё не восстановилась в нужной мере.

Наступает сезон оплаты больших (зимних) коммунальных платежей, а также подходит срок уплаты арендных платежей, по которым была предоставлена отсрочка, - указал в послании Кутепов.

Для большинства бизнесменов возврат кредитов в текущих условиях падения платёжеспособности представляется трудноосуществимым. Более того, это может привести к серии банкротств, отметил сенатор.

Тем не менее, банки, руководствуясь правилами, начинают заключать соглашения с заёмщиками по вопросу погашения кредитов, в которых не будут учтены возможности заёмщиков, - написал Кутепов.

Как передавал NEWS.ru, в сентябре заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что после снятия большинства ограничений предприятия малого и среднего бизнеса на протяжении всего лета увеличивали обороты.