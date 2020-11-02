В Совфеде поддержали закон о назначении министров президентом

https://static.news.ru/photo/c8bb676c-1cf3-11eb-8b8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профильный комитет Совета Федерации поддержал закон, согласно которому главы ряда министерств будут назначаться президентом России после консультаций с верхней палатой парламента.

Речь идёт о руководителях силовых ведомств — Минобороны, МЧС, Минюста, МИД, а также ФСБ. Комитет рекомендовал Совфеду одобрить документ на заседании 3 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла президентский закон о назначении генпрокурора и его заместителем. Согласно документу, это будет делать глава государства после консультаций с Софедом. В настоящее время глава надзорного ведомства назначается верхней палатой российского парламента по представлению президента.

Этот и ещё ряд законов, принятых Думой в развитие поправок к Конституции РФ, Совфед рассмотрит 3 ноября.