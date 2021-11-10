В Совфеде оценили возможность обязательной ковид-вакцинации для россиян

Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян. Однако технически оно возможно только через принятие соответствующего федерального закона. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Конституции это не противоречит, — уточнил парламентарий.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация должна стать обязательной, поскольку для победы над коронавирусом необходимо, чтобы были привиты три четверти населения России. Для этого нужно вести информационную работу с населением и внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Пока же население начинает активнее прививаться только тогда, когда власти вводят ограничения на посещение общественных мест.

Законопроект о включении вакцинации от COVID в календарь прививок был внесён в Госдуму весной. Депутаты одобрили его в первом чтении, но перед вторым чтением он был снят с повестки.