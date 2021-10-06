В Совфеде обсудят, как защитить данные пассажиров такси
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:20, 06 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Новый законопроект о такси определит стандарты обмена данными между агрегаторами и министерствами транспорта в регионах. Также в нём предложены новые правила для иностранных агрегаторов, направленные на защиту персональных данных клиентов. Законопроект обсудят в Совете Федерации 6 октября, сообщает «Парламентская газета».
Принципиальным вопросом здесь является безопасность наших граждан, а также неукоснительное соблюдение требований работы с персональными данными пассажиров и других участников рынка. Вся информация должна храниться и обрабатываться в России, любые утечки или использование серверов за рубежом необходимо исключить, — рассказала первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
Она добавила, что для иностранных компаний должен существовать алгоритм, по которому они будут полностью раскрывать способы работы с персональными данными пассажиров.
Рукавишникова сообщила, что в случае принятия законопроекта появятся региональные реестры и базы данных, повышающие прозрачность сферы. Зампредседателя Совфеда также заявила, что нужно дополнительно предусмотреть онлайн-проверку информации о водителях.
Ранее Госдума предложила запретить работу в такси водителям с судимостью. Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.