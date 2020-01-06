https://static.news.ru/photo/c41709a6-317f-11ea-b4f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что у Пенсионного фонда России (ПФР) есть сразу несколько оснований для снижения размера пенсии.

Одна из причин перерасчета пенсии в меньшую сторону — переезд в другой субъект Федерации, так как в этом случае меняется региональный коэффициент, который учитывают при расчете суммы, — цитирует Бибикову «Парламентская газета».

Также она добавила, что другой причиной снижения размера пенсии может стать неоплаченный счёт за квартиру или штраф. В ПФР уточняют, что долг будут списывать с пенсии до полного его погашения.

Как ранее писал NEWS.ru, Единый портал госуслуг могут исключить из списка возможных способов подачи заявлений об отказе о смене пенсионного фонда из законопроекта Минтруда.