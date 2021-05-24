В Сочи выставили на продажу квартиру за 2 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/80df5dcc-bc6c-11eb-8f37-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Сочи собственник двухкомнатной квартиры выставил её на продажу за 2,1 млрд рублей. Объявление размещено в базе ЦИАН.

В нём указано, что квартира расположена на 11-м этаже 21-этажного дома в жилом комплексе на улице Войкова. Отмечается, что расположение дома позволяет любоваться всеми достоинствами центра курорта.

Жильё продаётся с ремонтом и мебелью. В описании говорится, что квартира удобно распланирована и имеет просторную лоджию. Она подходит как для проживания, так и для сдачи в аренду.

Ранее сообщалось, что в I квартале текущего года средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы выросла почти на четверть (24,4%). По мнению аналитиков, такое подорожание связано с изменением структуры предложения и повышением себестоимости строительства.

Риелтор Валерий Кочетков рассказал, что лучшее время для покупки жилой недвижимости наступит с 1 июля. По его словам, цены могут снизиться до 5%, а в переоценённых проектах — и до 10% на фоне падения спроса. Этому могут способствовать повышение ключевой ставки ЦБ и ликвидация программы льготной ипотеки.