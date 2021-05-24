В Сочи выставили на продажу квартиру за 2 млрд рублей

В Сочи собственник двухкомнатной квартиры выставил её на продажу за 2,1 млрд рублей. Объявление размещено в базе ЦИАН.
В нём указано, что квартира расположена на 11-м этаже 21-этажного дома в жилом комплексе на улице Войкова. Отмечается, что расположение дома позволяет любоваться всеми достоинствами центра курорта.
Жильё
Ранее сообщалось, что в I квартале текущего года средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы выросла почти на четверть (24,4%). По мнению аналитиков, такое подорожание связано с изменением структуры предложения и повышением себестоимости строительства.
Риелтор Валерий Кочетков рассказал, что лучшее время для покупки жилой недвижимости наступит с 1 июля. По его словам, цены могут снизиться до 5%, а в переоценённых проектах — и до 10% на фоне падения спроса. Этому могут способствовать повышение ключевой ставки ЦБ и ликвидация программы льготной ипотеки.