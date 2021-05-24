Квартиры в Москве рекордно подорожали

Средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы в I квартале текущего года рекордно выросла — на 24,4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной консалтинговой компании Knight Frank.
Так, средневзвешенная цена квадратного метра в столице
При этом общая площадь предложения обновила пятилетний минимум, составив 1,86 млн кв. метров. По данным аналитиков, такое подорожание связано с изменением структуры предложения и повышением себестоимости строительства.
Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова полагает, что большой спрос и рост цен продолжится и в II квартале текущего года. По её словам, увеличение стоимости замедлится лишь в случае увеличения объёма предложения.
Ранее сообщалось, что цены на вторичное жильё в России остановили рост. Перспектив для заметного увеличения стоимости готовой недвижимости в ближайшее время нет.