Квартиры в Москве рекордно подорожали

https://static.news.ru/photo/b268bc08-bc67-11eb-a7f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы в I квартале текущего года рекордно выросла — на 24,4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной консалтинговой компании Knight Frank.

Так, средневзвешенная цена квадратного метра в столице достигла показателя в 405,8 тысячи рублей. Цены на жильё бизнес-класса выросли на 11,4%, на элитный сегмент — на 9,7%, а на массовое жильё — на 7,6%, в некоторых новостройках прирост варьировался от 15% до 45%.

При этом общая площадь предложения обновила пятилетний минимум, составив 1,86 млн кв. метров. По данным аналитиков, такое подорожание связано с изменением структуры предложения и повышением себестоимости строительства.

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова полагает, что большой спрос и рост цен продолжится и в II квартале текущего года. По её словам, увеличение стоимости замедлится лишь в случае увеличения объёма предложения.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жильё в России остановили рост. Перспектив для заметного увеличения стоимости готовой недвижимости в ближайшее время нет.