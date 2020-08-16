В служебной машине военного атташе РФ обнаружили аппаратуру слежения

https://static.news.ru/photo/ce8e6582-e075-11ea-8e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В служебном автомобиле военного атташе России, временно поверенной в делах Нидерландов Д. Баккер-Кюллинг, обнаружили аппаратуру слежения. В связи с этим её вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Об этом 17 августа сообщили представители внешнеполитического ведомства.

Дипломаты не сообщили о подробностях произошедшего. Однако в ведомстве подчеркнули, что данный инцидент усложняет двусторонние отношения, которые и без того являются непростыми.

После обнаружения аппаратуры слежения в служебном автомобиле Нидерландам был выражен решительный протест.

Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, — сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, кандидат в послы США на Украине Кейт Дейтон пообещал добиваться целостности страны. Также он назвал Россию ответственной за конфликт в Донбассе.