В «Сколково» выяснили имена самых уважаемых в бизнесе и политике РФ женщин

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Водители с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления не смогут работать в такси или заниматься перевозками. Законопроект с такой инициативой в ноябре рассмотрит Госдума, пишут «Известия».

Сейчас в таксисты могут взять людей, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой. В эту же категорию входят преступления против...