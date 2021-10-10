В «Сколково» выяснили имена самых уважаемых в бизнесе и политике РФ женщин

Бизнес-школа «Сколково» провела опрос женщин-предпринимателей и руководителей, чтобы выяснить, кого из коллег они уважают больше всего. Лидерами опрошенной аудитории оказались гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, сообщает РИА Новости.
Агентство
Десятку самых уважаемых женщин также составили президент группы InfoWatch Наталья Касперская, Юлия Соловьёва из Google, бывшая глава платёжной системы Visa в РФ Екатерина Петелина, Ольга Дергунова (Microsoft, ВТБ) и Ольга Наумова («Пятерочка», «Магнит»).
Опрос среди 900 человек проводился в сентябре 2021 года.
Ранее стало известно, что Forbes составил рейтинг богатейших женщин России, где первую строчку занимает Татьяна Бакальчук. За год её состояние выросло на 1200% и составило $13 млрд. На втором месте — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и основательница компании «Интеко» Елена Батурина ($1,3 млрд). Третье место у совладелицы группы «Черкизово» Лидии Михайловой с семьёй ($1,3 млрд).